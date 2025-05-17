Появились подробности по делу о хищениях у бойцов СВО в Шереметьево

Возможно появление новых фигурантов в уголовном деле о хищениях у участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Накануне сообщалось об аресте одного из организаторов преступления.

Правоохранители заявили агентству, что органы предварительного расследования продолжают установление всех фигурантов дела.

Полиция раскрыла схему обмана таксистами участников СВО в аэропорту Шереметьево

12 мая сообщалось, что по делу об обмане таксистами участников СВО в Шереметьево арестовано 23 человека, в том числе пять полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД РФ.

1 мая стало известно, что после серии хищений в аэропорту Шереметьево было возбуждено уголовное дело в отношении почти 20 человек. Согласно материалам дела, в преступное сообщество входили также «неустановленные сотрудники правоохранительных органов». Отмечалось, что преступники намеренно выбирали участников специальной военной операции для мошенничества. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси.

Ранее в МВД рассказали, как мошенники обманывают участников СВО.