Экс-прокурора осудили за изнасилование коллеги

Пятигорский городской суд приговорил бывшего сотрудника прокуратуры Северной Осетии Григория Авакяна к 4,5 годам исправительной колонии за изнасилование коллеги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, что инцидент произошел летом 2024 года. Согласно информации СМИ, Авакян, являясь начальником одного из отделов прокуратуры Северной Осетии, после окончания рабочего дня вызвал к себе в кабинет замруководителя отдела процессуального контроля, подсыпал ей какое-то вещество в напиток, а затем изнасиловал.

«Гражданин Авакян Григорий Геннадьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщил собеседник ТАСС.

Кроме того суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда. С Авакяна в пользу нее был взыскан миллион рублей.