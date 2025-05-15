В Москве женщина пыталась ограбить МФО, угрожая взорвать себя

В Москве женщина пыталась ограбить микрофинансовую организацию, угрожая взорвать себя. Об этом сообщает Shot.

По данным канала, около получаса назад в МВД поступил вызов на неизвестную женщину, которая пришла в офис «ТезФинанс» на Пролетарском проспекте. Сообщалась, что она показала сотрудникам фирмы провода на своем теле и пригрозила взорвать себя, если они не откроют ей кассу. При этом в руках у нее был телефон, по которому она общалась с неизвестными людьми. По предварительным данным, на данный шаг женщину заставили пойти украинские мошенники.

На место уже прибыли полицейские, они надели на подозреваемую наручники. Женщина утверждает, что не понимает, из-за чего ее задержали и просит показать ей документы. Информации о задержании и о том, есть ли на теле подозреваемой взрывчатка или ее муляж пока нет.

Известно, что офис «ТезФинанс» на Пролетарском проспекте в настоящее время не работает из-за «экстренной ситуации».

Ранее аналогичный случай произошел в Уфе. Там женщина также угрожала взорвать офисы МФО, говоря по телефону с неизвестными, ей удалось забрать из касс двух организаций почти 130 тысяч рублей. После задержания выяснилось, что она стала жертвой мошенника, который представился сотрудником ФСБ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.