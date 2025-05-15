В Петербурге полиция накрыла сеть борделей

В Петербурге полиция выявила сеть подпольных притонов, в которых клиентам оказывали услуги интимного характера. По информации ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу, бордели располагались на Гороховой улице, улице Маяковского и на Воскресенской набережной, их совокупный доход достигал 20 миллионов рублей в месяц. Заказы на "девочек" принимались через колл-центр.

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В результате оперативно-розыскной деятельности сотрудники главка задержали трех женщин, которые организовывали деятельность заведений. По предварительной версии, сетью управляла 52-летняя задержанная, в настоящее время она арестована. Две другие женщины были администраторами, они пока отпущены под подписку о невыезде. По месту их деятельности изъяты в том числе тетради с записями и графики работы.

По факту создания борделей возбуждено уголовное дело. В соответствии со статьей 241 УК РФ за организацию занятий проституцией виновным может грозить до трех лет лишения свободы.