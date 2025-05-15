Главврача самарской скорой помощи задержали по делу о взяточничестве

Главврач Самарской областной станции скорой помощи Раймонд Чернуха был задержан по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК России по Самарской области.

Отмечается, что мужчину подозревают в получении взятки в размере 100 тысяч рублей. В его отношении было заведено уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ — «Вымогательство взятки».

«По версии следствия, в 2022 году медицинский сотрудник по требованию подозреваемого передала ему взятку в размере 100 тысяч рублей за оказание помощи в трудоустройстве на должность фельдшера скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Чернуха был задержан в Новокуйбышевске. В данный момент решается вопрос избрания ему меры пресечения. Пост главврача Самарской областной станции скорой помощи он занял в июле 2024 года.

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