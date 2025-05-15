Руководство «Рус-Строй» обвинили в попытке хищения полмиллиарда рублей

Директора ООО «Рус-Строй» и его заместителя обвиняют в попытке хищения более 500 миллионов рублей, выделенных на реконструкцию аэропорта Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемые, занимая руководящие должности в подрядной организации, разработали «преступный план и с июля 2021 года, используя свое служебное положение, похитили более 31 миллиона рублей», которые были выделены на выполнение работ по реконструкции аэропортного комплекса «Чертовицкое» в Воронеже. Всего они планировали похитить свыше 500 миллионов рублей, предназначенных для этой цели.

«Заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО "Рус-Строй" и его заместителя. Они обвиняются по статье о покушении на мошенничество», — говорится в тексте.

В настоящее время дело направлено в Рамонский районный суд Воронежской области для рассмотрения по существу.