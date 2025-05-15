В Москве осудили организаторов свиданий в кафе с завышенными ценами

В столице суд вынес приговор 15 участникам организованной преступной группы, признанных виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«Следствием и судом установлено, что участники организованной преступной группы разработали и реализовали криминальную схему. Входившие в состав группы девушки знакомились в сети с мужчинами и договаривались о личных встречах. В ходе последующего времяпрепровождения злоумышленницы предлагали посетить заранее определенное соучастниками заведение, где делали заказ по завышенной стоимости. В завершение вечера девушки внезапно покидали заведение, а их спутникам выставлялся счет на десятки тысяч рублей, который не соответствовал указанным в меню ценам. При этом при отказе оплатить такой счет аферисты, игравшие роли охранников, заставляли сделать это под угрозой физической расправы. Виновные извлекли из преступной деятельности доход в размере свыше 500 тыс. руб.», – сказали в пресс-службе.

Сотрудники СК установили и допросили 25 потерпевших. Провели более 10 обысков, в том числе во мнимых кафе, куда виновные заманивали жертв. Для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество осужденных наложили арест. Также признали уликами средства связи и записи с камер наблюдения. Осужденных полностью изобличили в преступлениях. Как отметили в пресс-службе, в ходе следствия всем потерпевшим полностью возместили ущерб.