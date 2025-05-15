Найдены шокирующие видео избиений искалеченной в Дубае модели Ковальчук

Журналисты обнаружили в интернете шокирующие ролики, на которых модель Мария Ковальчук подвергается в ходе съемок различным издевательствам. Об этом пишут «Аргументы и факты».

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По данным газеты, 19 марта 2025 года Марию Ковальчук нашли на обочине дороги в Дубае с переломами позвоночника, рук и ног. За два месяца модель перенесла 8 операций.

До инцидента в ОАЭ девушка сотрудничала со студией, специализирующейся на производстве видеоконтента с элементами БДСМ. Ролики размещались в платном разделе сайта организации.

Близкие Марии после ЧП в Дубае предприняли ряд попыток удалить размещенные в интернете откровенные материалы.

Вместе с тем, заметили журналисты, значительная часть шок-контента по-прежнему находится в открытом доступе.