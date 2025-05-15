В Кировской области школьника подозревают в стрельбе в кафе

Школьника из Кировской области подозревают в стрельбе в кафе. Об этом сообщает СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Вятские Поляны на улице Урицкого.

«Вечером 17 марта 2025 года 14-летний фигурант, находясь в помещении кафе, произвел выстрел из пускового устройства "сигнал охотника", после чего с места происшествия скрылся. В результате инцидента никто не пострадал, владельцу кафе был причинен имущественный ущерб», — говорится в тексте.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия. На данный момент следователи устанавливаются все обстоятельства произошедшего.