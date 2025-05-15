Молодого мужчину зарезали в московском парке

В Леоновском парке в Москве нашли тело 22-летнего мужчины с ножевыми ранениями, проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по столице.

Отмечается, что тело нашли на территории парка сегодня, 15 мая. На трупе следователи обнаружили несколько ножевых ранений в области шеи.

«По данному факту организована доследственная проверка. На месте работают следователи и криминалисты, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в тексте.

Согласно информации «Московского комсомольца», погибший приехал в Москву из Томска, чтобы учиться во Всероссийском государственном университета кинематографии имени Герасимова на оператора.