Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в парке на севере Москвы

Тело 22-летнего парня с ножевыми ранениями в области шеи обнаружили в Леоновском парке на севере Москвы. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в пресс-службе столичного СК России.

© ГСУ СК России по Москве / Telegram

— 15 мая 2025 года на территории Леоновского парка в городе Москве обнаружено тело 22-летнего парня с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений в области шеи, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Следователи организовали доследственную проверку по факту произошедшего. Силовики осмотрели место происшествия для установления всех обстоятельств. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее вечером 18 марта в пруду в Щербинке обнаружили тела 8-летнего мальчика и 7-летней девочки без признаков насильственной смерти. Предварительно установлено, что дети вышли на лед, провалились под воду и не смогли выбраться.