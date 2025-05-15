В Ленобласти девушка обвинила диджея в домогательствах

В Ленобласти школьница заявила, что получила от диджея непристойное предложение. Об этом сообщает 78.ru.

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По данным издания, молодой человек нашел 15-летнюю девушку из Сланцев в соцсетях и стал атаковать ее сообщениями. В какой-то момент мужчина попросил у нее фото непристойного характера.

Когда школьница отказалась, он заявил, что теперь собеседница не может попасть в клуб, где он работает.

«Можешь забыть вход в клуб. Я не пущу», – написал он.

Подросток рассказала обо всем матери, которая позже заявила в полицию. Сама женщина сообщила, что молодой человек действительно приезжал к ним в город, но с ним дочь не знакома и на ту вечеринку не ходила.

«Мама девочки обратилась к организаторам выступления по поводу произошедшего, но не получила ответа», – сообщается в публикации.

Сам диджей уже извинился за произошедшее и заявил, что извлек из ситуации много уроков.

Как сообщает «Mash на Мойке», диджею 30 лет, его псевдоним Мини-Вовчик, связанный с его ростом и именем. По данным канала, пострадали несколько несовершеннолетних.