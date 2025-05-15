Арестован замдиректора департамента Минтранса России Луговенко

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Владимира Луговенко. Он арестован по делу об ограничении конкуренции. Об этом в четверг, 15 мая, сообщил источник в правоохранительных органах.

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— Луговенко заключен под стражу по обвинению в ограничении конкуренции, — передает слова собеседника ТАСС.

Заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России был заключен под стражу 7 мая, его арест на момент публикации материала не обжалован. Других подробностей по факту произошедшего не приводится.

Ранее полиция задержала министра транспорта Бурятии Александра Гоге. Его заподозрили во взяточничестве и превышении должностных полномочий — чиновник может быть связан с арестованными ранее руководителями местных дорожных компаний. В правительстве Бурятии назвали задержание Гоге «ожидаемым».