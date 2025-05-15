Сейсмолог рассказал, опасно ли произошедшее в Турции землетрясение

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук Пётр Шебалин в беседе с RT рассказал, опасно ли произошедшее в центральной Турции землетрясение.

«Магнитуда 5,2 обычно вызывает землетрясение в 7 баллов шкалы интенсивности на поверхности земли. Это могут быть трещины на зданиях, но только именно в эпицентре. Отдельные трубы могут отпадать от зданий», — рассказал он.

По словам специалиста, подобные события, как правило, не сопровождаются ранениями людей.

«И, тем более, гибелью. Если, конечно, некий незакреплённый предмет не упал на голову», — подытожил он.

Ранее стало известно, что около Анкары произошло землетрясение магнитудой 5,2 во время визита Владимира Зеленского.