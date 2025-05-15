Сейсмолог рассказал, опасно ли произошедшее в Турции землетрясение

Сейсмолог Шебалин рассказал, опасно ли произошедшее в Турции землетрясение
Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики доктор физико-математических наук Пётр Шебалин в беседе с RT рассказал, опасно ли произошедшее в центральной Турции землетрясение.
«Магнитуда 5,2 обычно вызывает землетрясение в 7 баллов шкалы интенсивности на поверхности земли. Это могут быть трещины на зданиях, но только именно в эпицентре. Отдельные трубы могут отпадать от зданий», — рассказал он.
По словам специалиста, подобные события, как правило, не сопровождаются ранениями людей.
«И, тем более, гибелью. Если, конечно, некий незакреплённый предмет не упал на голову», — подытожил он.
Ранее стало известно, что около Анкары произошло землетрясение магнитудой 5,2 во время визита Владимира Зеленского.