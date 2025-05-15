В Татарстане двое мужчин спасли соседку из полыхающего частного дома

В Татарстане двое мужчин вытащили 62-летнюю соседку из полыхающего дома. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

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Инцидент произошел 14 мая в деревне Савино Верхнеуслонского района — там загорелся одноэтажный бревенчатый дом на Дорожной улице. Первыми на место происшествия прибыли двое мужчин, проживающих по соседству. Они поспешили на помощь и вытащили хозяйку из полыхающего строения. К этому времени женщина уже успела получить ожоги, подробной информации о ее состоянии не поступало.

В Главном управлении МЧС России по республике Татарстан рассматривают вопрос о награждении мужчин за проявленную смелость и оперативность в спасении соседки.

До этого таксист спас троих детей из горящей квартиры под Екатеринбургом. Еще пятерых человек эвакуировали прибывшие на место пожарные. Один из спасателей вынес из горящей квартиры собаку.