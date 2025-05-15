В «Эксмо» отреагировали на задержание сотрудников по делу об экстремизме

Заместитель директора издательства «Эксмо» Екатерина Кожанова прокомментировала обыски и задержание нескольких сотрудников по делу об экстремизме. Ее слова передает издание Daily Storm.

Как сообщила журналистам Кожанова, задержание сотрудников по делу об экстремизме стало неожиданностью для всего издательства, так как ранее никаких писем с претензиями от официальных структур не поступало.

«Обычно какие-то жалобы и запросы поступают, и мы незамедлительно реагируем. Но в данном случае для нас это оказалось неожиданностью. Нам сказали, что это касается уголовного дела из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)», — заявила она.

Известно, что правоохранители пришли с обысками на склад и в офис компании, у них было постановление об изъятии материалов, связанных с ранее принадлежавшим «Эксмо» издательством Popcorn Books. До этого оно обвинялось в выпуске двух книг, содержащих элементы пропаганды нетрадиционных отношений и детской порнографии, — «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка».

«Если говорить про эти две книги, то они давно были сняты с продаж. Очень странно, если задержания касаются этого», — добавила Кожанова.

Ранее стало известно, что директору по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолию Норовяткину, задержанному по делу об экстремизме, грозит до восьми лет колонии. Всего были задержаны около 10 человек.