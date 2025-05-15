В Анкаре произошли небольшие подземные толчки

Ощутимый подземный толчок произошел несколько минут назад в Анкаре. Как сообщает корреспондент ТАСС, землетрясение отчетливо ощущалось в домах.

По данным правительственного Управления по ЧС (AFAD), землетрясение магнитудой 5,2 зарегистрировано в районе города Конья, около 200 км к югу от Анкары. До столицы дошла остаточная волна.

Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км в районе населенного пункта Кулу. Сотрясения почвы ощущались и в прилегающих регионах. Как заявил глава МВД Турции Али Ерликая, "на данный момент негативных последствий не зарегистрировано", специалисты AFAD проводят инспекцию на месте.

Между тем многие жители Коньи, почувствовавшие землетрясение, выбежали на улицы. Паники среди населения нет.