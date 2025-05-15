Россия оспорила в ЕСПЧ решения Латвии об изъятии «Дома Москвы»

Россия инициировала международное разбирательство после неоднократных отказов латвийских судов признать незаконным изъятие «Дома Москвы» в Риге.

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Россия направила иск в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить решения Конституционного суда Латвии по делу о «Доме Москвы», сообщает РИА «Новости».

Суд Латвии дважды отклонил обращения российской стороны, требовавшей признать неправомерным закон об изъятии здания, сославшись на соответствие национальному и международному праву.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила: «Россия подала в Европейский Суд по правам человека иск по оспариванию решений Конституционного суда Латвии». Она подчеркнула, что в борьбе с действиями латвийских властей используются не только международные правовые механизмы, но и ресурсы Следственного комитета и Генеральной прокуратуры.

Захарова отметила, что работа по защите российских интересов продолжится, а лица, причастные к «рейдерскому захвату» собственности, понесут наказание. По ее словам, предостережения касаются и возможных новых владельцев здания, поскольку их личности известны российской стороне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в Латвии заявило, что рейдерский захват и выставление на аукцион «Дома Москвы» в Риге свидетельствуют о незащищенности зарубежных инвесторов международным правом в этой стране. Москва квалифицирует экспроприацию культурно-делового центра как рейдерство и воровство государственного масштаба. Конфискованное здание «Дом Москвы» власти Латвии планируют реализовать через аукцион, несмотря на пять неудачных попыток ранее.