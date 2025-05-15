Прокуратура потребовала до 7 лет тюрьмы фигурантам дела о хищениях у «Роскосмоса»

Прокуратура потребовала приговорить к срокам от шести с половиной до семи лет заключения фигурантов уголовного дела о хищении свыше 150 млн рублей у «Роскосмоса» при выполнении контракта по созданию мощной батарейки. Об этом пишет «Коммерсант».

Следствие считает, что бывшие руководители «Центра перспективных технологий и аппаратуры» (ЦПТА) Райгедас Поцюс, Олег Архипенков, Семен Шишкин, а также Александр Софинский, украли 156 млн 110 тыс. бюджетных рублей, так как вместо создания совершенно новой технологии - батареи ТХЛА-1000 - использовали более раннюю разработку. При этом госзаказчику были представлены «недостоверные документы по фактически понесенным затратам», а также ложные сведения об исполнении условий госконтракта.

Всем четверым фигурантам инкриминировали хищение путем мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом на начальном этапе Семен Шишкин и Олег Архипенков оформили явку с повинной, однако затем отказались от своих показаний, заявив, что дали их под давлением.

Первоначально дело поступило в Таганский райсуд Москвы в 2018 году. Однако четверо судей этого суда один за другим - в 2018, 2019, 2020 и 2021 годах - возвращали его прокурору. Несколько раз прокуратура в вышестоящих судах добивалась отмены решений о доследовании. В итоге дело в 2022 году начал рассматривать Мещанский райсуд Москвы.

В ходе прений сторон прокурор заявил о доказанности вины подсудимых и потребовал приговорить Александра Сафинского и Семена Шишкина к шести с половиной годам, а Райгедаса Поцюса и Олега Архипенкова – к семи годам лишения свободы. Также обвинение просит взыскать с подсудимых 156 млн рублей в солидарном порядке.

Однако защита настаивает на их невиновности. По мнению адвокатов, не доказано само преступление и причинение ущерба. В частности, допрошенный по ходатайству защиты кандидат химических наук, заведующий лабораторией Института химической физики имени Н. Н. Семенова РАН Даниил Иткис заявил в суде, что по итогам изучения имеющейся в деле документации он может сделать вывод о том, что технология для производства новой батареи все же была создана.

«Представитель «Роскосмоса» в суде так и не смог внятно ответить на вопрос о том, был ли причинен ущерб», - подчеркнул адвокат Александра Софинского Евгений Скрипилев.

Напомним, что ранее в центре коррупционных скандалов оказался первый национальный космодром гражданского назначения «Восточный». По фактам хищений при строительстве космодрома были возбуждены более сотни уголовных дел по всей стране. Ущерб от коррупции оценивался в миллиарды рублей.