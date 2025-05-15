Обвиняемым по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ* назначили домашний арест

Столичный суд отправил под домашний арест двух бывших сотрудников издательства "Индивидуум принт" по делу об организации деятельности экстремистской организации, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

© телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Павла Иванова и Артема Вахляева отправили под домашний арест на срок 1 месяц и 28 суток. Кроме того, суд избрал на тот же срок меру пресечения в виде домашнего ареста еще одному фигуранту уголовного дела Дмитрию Протопопову.

Ранее директор по дистрибуции издательства "Эксмо" Анатолий Норовяткин и еще около 10 человек были задержаны в рамках уголовного дела о вовлечении лица в деятельность экстремистского сообщества. Дело было связано с пропагандой ЛГБТ (*движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в книгах издательства Popcorn books.

Позже столичные силовики задержали трех сотрудников издательства "Индивидуум принт", также за продажу книг с пропагандой запрещенного в РФ движения. Следователи уверены, что нарушители с 2023 по 2024 год издавали и продавали книги на запрещенные в стране темы. За все время издательству удалось реализовать свыше тысячи книг.