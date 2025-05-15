В Сочи арестовали треш-стримера за демонстрацию нацистской свастики

В Сочи суд отправил под арест молодого человека, который вместе со своим приятелем вел интернет-трансляции. В ходе одного стрима он показал свастику, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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Молодые люди приехали на курорт из Тульской области. В Сочи они сняли жилье, из которого вели свои стримы.

"Во время одного из них в кадр попала татуировка осужденного, внешне схожая с нацистским символом "Свастика", - уточнили в пресс-службе.

Свою вину молодой человек признал полностью и обещал принять меры к изменению татуировки. Суд отправил его под административный арест на 15 суток.

Административное дело на его знакомого, заведенное по ч. 3 ст. 6. 21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения), пока в суд не поступало.