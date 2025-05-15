Подросток с ожирением оказался в больнице после лечения чесноком и молитвами

В Москве 16-летний подросток с массой тела 135 килограммов был доставлен в реанимацию с множеством тяжелых патологий, включая болезни сердца, почек и легких. Как выяснилось, за всю жизнь мать ни разу не обращалась с ним к врачам, предпочитая народные методы лечения. Сейчас медики сообщили о случае в полицию, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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По данным ИА «Регнум», подростка госпитализировали 30 апреля с ожирением третьей степени, острым повреждением почек, кардиомиопатией и полиорганной недостаточностью. Его 54-летняя мать утверждает, что сын никогда не жаловался на здоровье, а все болезни лечила отварами, чесноком и молитвами.

Женщина пережила трагедию 30 лет назад, потеряв мужа и нерожденного ребенка в автокатастрофе. Спустя 15 лет она родила Артёма, считая его «подарком от Бога». Воспитывая сына одна, Анастасия жила в бедности, временами голодала, подрабатывала в храме, но отказывалась от медицинской помощи.

Врачи обнаружили у подростка анемию третьей степени, дыхательную недостаточность и другие опасные состояния. Из-за веса он не помещается на больничную койку — медперсоналу пришлось сдвинуть две кровати.

Сейчас правоохранительные органы проверяют действия матери на предмет халатности. Если уголовное дело будет возбуждено, женщине может грозить ответственность за неоказание медицинской помощи несовершеннолетнему.