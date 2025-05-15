В Башкирии спасли мужчину, проглотившего ключи, скрепки, булавку и проволоку

В Башкирии врачи спасли мужчину, который проглотил большое количество инородных тел. Об этом сообщает региональный министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

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В больницу скорой медицинской помощи поступил мужчина с жалобами на сильные боли в животе. По результатам обследования выяснилось, что у него в толстой кишке находились три металлические скрепки длиной 47, 62 и 90 миллиметров, а в желудке — булавка и проволока.

Пациента срочно госпитализировали в отделение гнойной хирургии, где врачи успешно провели операцию по извлечению всех предметов. Во время вмешательства медики делали контрольные рентгеновские снимки, чтобы убедиться в полном удалении инородных тел. После операции мужчина успешно восстановился и был выписан из медицинского учреждения.