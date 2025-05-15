Россиянин получил срок за осуждающую СВО надпись на остановке

2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил к 13 годам лишения свободы жителя подмосковной Электростали Сергея Веселова, который оставил осуждающую специальную военную операцию (СВО) надпись на автобусной остановке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

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Мужчине вменяли статьи об участии в деятельности террористической организации, публичном распространении фейков и вандализме. Первые три года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Ему также запретили администрировать страницы в сети три года.

Ранее прокурор в ходе прений сторон запросил ровно такой же срок.

По версии следствия, Веселов негативно относился к проведению СВО и в декабре 2023 года вступил в Telegram-канал легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). После этого он заполнил анкету для вступления в ряды легиона и установил связь с его куратором, по заданию которого он и оставил надпись с осуждением СВО на одной из остановок.