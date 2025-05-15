Директора по дистрибуции «Эксмо» отпустили после допроса

Директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина отпустили после допроса в качестве свидетеля по уголовному делу о пропаганде ЛГБТ*. Задержали мужчину вечером 14 мая. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в пресс-службе «Эксмо».

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— Издательство «Эксмо» оказывает полное содействие следствию. Юристы издательства незамедлительно подключились к разбирательству, оказывают необходимое сопровождение для скорейшего разрешения ситуации. 14 мая в качестве свидетеля был допрошен директор по дистрибуции издательства Анатолий Норовяткин, 15 мая он был отпущен, — передает сообщение пресс-службы издательства Интерфакс.

Помимо Норовяткина, сотрудниками правоохранительных органов также были задержаны около 10 человек. Отмечается, что фигуранты дела были задержаны силовиками из-за пропаганды ЛГБТ* в книгах издательства Popcorn books. Силовики изъяли материалы, связанных с книгами издательства Popcorn Books. Издательство основали в Москве в 2018 году.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.