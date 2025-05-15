Бык напал на мужчину и сломал ему кости черепа в Новой Москве

Бык напал на 55-летнего сотрудника частной конюшни в деревне Язово в Новой Москве. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, у него сломаны кости черепа. Об этом в четверг, 15 мая, сообщили в соцсети.

— ЧП произошло в частной конюшне в деревне Язово. 55-летний работник подошел слишком близко к быку. Животное пришло в бешенство и набросилось на него. Другие сотрудники увидели это месиво, оттащили быка и отвезли пострадавшего в больницу, — пишет Telegram-канал Shot.

Врачи диагностировали у мужчины открытую черепно-мозговую травму, несколько переломов черепа и лица, а также ушиб головного мозга. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. Других подробностей произошедшего не приводится.

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