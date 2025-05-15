Жителю Подмосковья грозит 13 лет за участие в «Легионе "Свобода России"*»

Прокурор в ходе судебного заседания попросил приговорить к 13 годам лишения свободы жителя подмосковной Электростали Сергея Веселова за участие в «Легионе «Свобода России»*, а также за распространение фейков о российской армии.

«Прошу признать Веселова виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы», — передаёт слова прокурора РИА Новости из зала суда.

Как отмечается, Веселов в декабре 2023 года подписался на Telegram-канал террористической организации.

Из обвинительных данных следует, что фигурант по заданию куратора организации нанёс оскорбительную надпись в отношении СВО на остановке общественного транспорта в Электростали.

Однако Веселов отверг обвинение в распространении фейков о ВС России и уточнил, что надпись была сделана якобы не на остановке, а на информационном стенде.

ФСБ России 15 мая задержала готовивших нападения на школы в Москве и Тюмени.

* «Легион «Свобода России» — организация признана террористической и запрещена на территории России по решению Верховного суда от 16.03.2023.