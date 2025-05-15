Трагически погибла российская актриса и певица Елена Земляникина

14 мая ушла из жизни Елена Земляникина-Крылатова, советская российская актриса театра, кино и телевидения и певица - исполнительница романсов.

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Елена Земляникина родилась 17 декабря 1958 года. Мать - актриса Любовь Стриженова, отец - актер Владимир Земляникин. В 1981-м окончила Школу-студию МХАТа. Была директором театрального центра "Пигмалион", работала старшим преподавателем департамента социально-культурной деятельности и сценических искусств Института культуры и искусств МГПУ. Елена - автор научных публикаций по театральному искусству и педагогике.

На экране - с начала 1980-х: "Детский мир", "Конец бабьего лета", "Хозяйка детского дома" (секретарша Зиночка), "Семья вурдалаков" (Анна), "Опознание" и другие проекты.

Некролог опубликован на сайте МГПУ.

По информации портала "Кино-Театр.Ру" артистка погибла в результате ДТП.