Суд оштрафовал "Медузу*" на 400 тыс. рублей

Таганский районный суд Москвы назначил штраф в размере 400 тыс. рублей изданию "Медуза" (признано в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы компания SIA Medusa Project (ООО "Медуза проджект") признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Изданию назначили административное наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей", - сказали в суде.

В апреле 2021 года Medusa Project была внесена Минюстом России в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.