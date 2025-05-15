Одесситки вызволили несколько мужчин из микроавтобуса ТЦК

Одесситки вызволили нескольких мужчин из микроавтобуса ТЦК (территориальный центр комплектации, украинский аналог военкомата). Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

На кадрах с места событий видно, что около двух десятков женщин и девушек разных возрастов заблокировали микроавтобус и проезд по дороге, постоянно выкрикивая что-то. Параллельно из микроавтобуса по очереди выходят несколько мужчин в гражданской одежде.

До этого военкомов из Киевской области перевели в Одессу для ужесточения мобилизации.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.