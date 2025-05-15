В Якутии спасли двух охотников, застрявших на острове

В Якутии двое мужчин отправились на охоту на один из островов на реке Лена и оказались отрезанными от берега из-за ледохода. Об этом сообщается в Telegram-канале службы спасения республики.

Инцидент произошел в Мегино-Кангаласском районе, двое жителей села Техтюр отправились на охоту и застряли на одном из островов. На помощь охотникам на вертолете выдвинулись спасатели. Мужчин доставили на берег, медицинская помощь им не потребовалась.

Обстоятельства произошедшего устанавливает транспортная полиция. За выход на маломерном судне до официального открытия навигации, а также за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах якутян привлекут к административной ответственности. Служба спасения будет подавать иск на возмещение затрат на поднятие воздушного судна.

До этого сообщалось, что в Самарской области рыбак выпал из лодки и попал под винт. В экстренные службы обратились очевидцы, которые заметили, как на реке Татьянка из моторной лодки на ходу выпал мужчина. Судно с работающим мотором врезалось в берег. Спасатели достали пострадавшего из воды и передали медикам, у мужчины диагностировали у пострадавшего переохлаждение и травму головы.