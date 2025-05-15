23-летнюю блогершу застрелили во время прямого эфира

В Мексике произошло шокирующее преступление. 23-летнюю TikTok-блогершу Валерию Маркес, известную своими уроками макияжа, застрелили во время прямой трансляции.

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Трагедия произошла в салоне красоты в городе Запопан, где девушка работала. По данным издания Haber Global, в начале эфира Валерия упомянула, что в ее отсутствие кто-то пытался оставить для нее дорогой подарок, но она не собиралась его ждать.

Позже в помещение ворвался вооруженный человек и открыл огонь. Очевидцы сообщают, что незадолго до нападения в эфире было слышно, как кто-то предупреждал блогершу о приближающемся к зданию человеке. Через несколько секунд раздались выстрелы. Несмотря на стрельбу, трансляция продолжалась, пока кто-то не отключил камеру. Валерия скончалась на месте.

Местные власти штата Халиско уже начали расследование. У Маркес было около 200 тысяч подписчиков в соцсетях.. Обстоятельства преступления пока остаются неясными, но полиция изучает все возможные версии, включая личные мотивы.