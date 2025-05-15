Самолет Superjet 100 с россиянами на борту резко прервал рейс из-за поломки

Самолет авиакомпании «Россия» резко прервал взлет из-за неисправности. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

14 мая Sukhoi Superjet 100 с пассажирами на борту должен был выполнить рейс из Уфы в Санкт-Петербург. При взлете экипаж доложил о повышенной вибрации левого двигателя и решил вернуться в аэропорт.

Уточняется, что лайнер освободил взлетно-посадочную полосу на тяге собственного двигателя и зарулил на стоянку, где специалисты должны были определить причину поломки. Не уточняется, какие меры были предприняты, чтобы доставить пассажиров в Петербург.

Ранее у другого российского самолета треснуло лобовое стекло во время рейса. Пилотам пришлось срочно сесть в другом городе.