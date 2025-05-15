Буксир затонул на реке Лена в Якутии

В Якутии на реке Лена затонул находившийся на консервации буксир "Василий Гусев", на месте ЧП работают прокуроры и следователи, специалисты Роспотребнадзора выясняют, есть ли загрязнение воды.

© Telegram/Оперштаб Якутии

Как сообщается в Telegram-канале оперштаба Якутии, инцидент произошел в четверг в районе обеда на территории Жатайского судоремонтного завода. Судно 1975 года постройки легло на грунт. По данным главы минтранса республики Анатолия Потапова, плавсостава на буксире в момент ЧП не было.

Сейчас буксир будут передвигать ближе к берегу. Поднимать судно начнут уже после прохождения паводка, добавили в оперштабе. Для расследования причин произошедшего создана комиссия.