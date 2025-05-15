В Мелитополе задержали женщину, призывавшую к терроризму

Следственный комитет России по Запорожской области возбудило уголовное дело в отношении 47-летней жительницы Мелитополя, которая подозревается в публичных призывах к терроризму. Об этом сообщает СК России.

По данным следствия, 14 февраля 2025 года подозреваемая в соцсетях опубликовала комментарий, призывающий к насилию жителей России.

Задержанная на допросе полностью признала свою вину, отмечает СК.

Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об заключении подозреваемой под стражу.

«Проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

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