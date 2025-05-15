Москвич помешал курьеру мошенников забрать 500 тысяч у пенсионерки

Житель столицы помешал курьеру мошенников забрал у 81-летней пенсионерки 540 тысяч рублей. Прохожий увидел, как пожилая женщина передает деньги курьеру, догнал получателя и вызвал сотрудников правоохранительных органов. Об этом в четверг, 15 мая, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— Женщина, как и было велено, встретилась с курьером около дома и передала пакет с деньгами — именно эту странную встречу и увидел молодой человек, сидевший в своем автомобиле неподалеку. Мужчина, не сомневаясь, догнал получателя пакета и поинтересовался его содержимым, а затем, увидев, как занервничал остановленный им мужчина, вызвал сотрудников правоохранительных органов, — рассказала Нефедова.

К месту произошедшего оперативно прибыли силовики и задержали подозреваемого. Получатель денег пояснил, что уже не в первый раз фигурировал в мошеннических схемах. Прокуратура контролирует привлечение подозреваемого к уголовной ответственности.

Ранее стало известно, что аферисты начали воровать личные данные россиян благодаря рекламным рассылкам популярных интернет-магазинов. Тематика у выгодных предложений разная — начиная от скидок на школьные принадлежности и заканчивая распродажей женской одежды. Россиян призвали быть осторожней и не переходить по подозрительным ссылкам.