На похитившего более 22 млн рублей на гособоронзаказе бизнесмена завели дело

Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО "ЗабайкалАЗСсервис" Евгения Валеева за хищение более 22 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

"Военными следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "ЗабайкалАЗСсервис" Евгения Валеева, совершившего хищение имущества при выполнении государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 160 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в ходе выполнения государственного оборонного заказа ООО "ЗабайкалАЗСсервис" заключило с заказчиком договор на оказание услуг по хранению имущества. Обязанности по контролю исполнения договора возлагались на Валеева. С августа по октябрь 2024 года он похитил находившееся у него на хранении государственное имущество в сумме свыше 22 млн рублей, причинив ущерб государству в особо крупном размере.