На космодроме Байконур задержали иностранцев, пытавшихся сделать фото

Иностранные туристы были задержаны правоохранительными органами на космодроме Байконур. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, двое задержанных оказались туристами из Чехии. "Мужчины пытались пробраться к ракете "Буран" и сделать фото", - добавил он.

По его словам, в отношении правонарушителей составили административный протокол о нарушении пропускного режима охраняемого объекта (ст. 20.17 КоАП) с выплатой штрафа в 5 тыс. рублей. Их отпустили.