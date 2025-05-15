Обвиняемого в мошенничестве главу "Росэкспресса" арестовали в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу директора ООО "Росэкспресс" Дмитрия Смирнова по делу о мошенничестве в связи с закупками продукции в зону спецоперации. Его отправили в СИЗО на два месяца, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

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"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска в отношении Смирнова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 июля", - говорится в сообщении.

Ранее суд арестовал на два месяца министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по делу о закупках. По версии следствия, он уменьшил количество товаров, подлежащих поставке по госконтракту. Основой для расследования послужили материалы прокурорской проверки. Ущерб по делу оценивается в 95 млн рублей. Свою вину Гончаров не признал.

Из открытых источников известно, что "Росэкспресс" активно оказывала поддержку по линии СВО, в октябре она и Минпромторг закупили мотоциклы высокой проходимости для отправки в зону спецоперации.