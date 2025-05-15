Буйный пассажир пытался открыть дверь самолета на рейсе Москва - Камчатка

В Петропавловске-Камчатском транспортная полиция задержала 35-летнего жителя Самары, пытавшегося открыть дверь самолета во время полета из Москвы. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Гражданин не реагировал на замечания, вел себя агрессивно и экипажу пришлось применить меры для обездвиживания пассажира. Между тем полет из столицы на Камчатку составляет около восьми часов.

Инцидент произошел на рейсе Шереметьево - Петропавловск-Камчатский. После посадки задержанный передан полиции для разбирательства. Ведется проверка.