В Ливии вооруженные люди обстреляли демонстрантов

Беспорядки в Ливии набирают обороты. Этой ночью вооруженные люди обстреляли демонстрантов. Под огнем оказались противники премьер-министра - лидера прозападного Правительства национального единства.

Они собрались у его штаб-квартиры, обвинили в кровопролитии последних дней и потребовали отставки. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Протестная активность в Триполи нарастает. На улицах тысячи людей. Обстановка обострилась в понедельник после убийства высокопоставленного военного. Начались ожесточенные столкновения между сторонниками разных политических сил. Известно о шести погибших и десятках раненых. Среди них и мирные жители.

Накануне стороны объявили, что им удалось договориться о временном перемирии, но беспорядки продолжаются.