Стали известны подробности стрельбы в Северной Осетии

Один человек погиб в результате стрельбы в Северной Осетии. ЧП произошло накануне поздно вечером в Ардонском районе республики.

Неизвестный подъехал на машине к автомойке, затем выбежал на улицу и открыл беспорядочную стрельбу из автоматического оружия по всем, кто находился на территории.

Тяжёлые ранения получили трое мужчин – предположительно, это работники салона. Их госпитализировали. Позже один из пострадавших - 24 -летний житель Северной Осетии - скончался в реанимации. Правоохранители объявили план "Перехват" и усилили проверки на трассах. Возбуждено уголовное дело.