В ЛНР задержали местного жителя по подозрению в госизмене

В Луганской народной республике задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили РИА Новости в региональном управлении ФСБ.

© Газета.Ru

По данным ведомства, мужчина из Антрацитовского района по заданию сотрудника СБУ изготовил самодельную бомбу и спрятал ее в тайник. Предполагалось, что устройство будет использовано для теракта на территории ЛНР.

Подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело по статьям о государственной измене и незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

До этого на двух жителей Севастополя, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы, завели уголовные дела. По данным ФСБ, мужчин подозревают в сборе информации и подготовке терактов против армии России по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Госизмена».

Также прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по делу о государственной измене против жителя Керчи. По версии следствия, обвиняемый выступал против проведения специальной военной операции на Украине. В 2023 году мужчина связался с украинской разведкой через соцсети и предложил свою помощь.