Экс-глава УФНС российского региона заочно арестован по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга заочно арестовал бывшего начальника управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Свердловской области. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

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Соответствующее постановление было вынесено еще 23 апреля. Информация об этом стала известна только сейчас.

В пресс-службе суда сообщили, что мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца будет применена к экс-руководителю регионального ФНС с момента его экстрадиции в Россию. Он обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ, которая предусматривает наказание за получение взятки в особо крупном размере.

Ранее, 15 апреля, МВД России объявило подозреваемого в федеральный розыск, не уточняя, по какой именно статье возбуждено уголовное дело.

На данный момент местонахождение экс-чиновника неизвестно. Расследование продолжается.