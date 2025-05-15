Названа причина страшной гибели суперъяхты известного богача

Суперяхта Bayesian, принадлежавшая покойному технологическому магнату Майку Линчу, затонула у итальянских берегов после того, как на нее налетел ветер со скоростью около 117 км/ч, который вывел судно за пределы устойчивости и вызвал затопление правого борта, говорится в предварительном отчете Отдела по расследованию морских происшествий (MAIB).

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Следователи заявили, что яхта Bayesian, возможно, оказалась уязвима к сильному ветру при работе на своем двигателе и что эти “уязвимые места” были “неизвестны ни владельцу, ни экипажу”, поскольку они не были включены в имеющуюся на борту книгу сведений об устойчивости.

Роскошное судно с 75-метровой мачтой, напоминает The Guardian, стояло на якоре недалеко от берега недалеко от порта Портичелло в провинции Палермо 19 августа 2024 года, когда незадолго до рассвета на него обрушился сильный шторм, в результате которого погибли семь человек, включая самого Майка Линча и его 18-летнюю дочь Ханну. Пятнадцать человек, включая жену Линча Анджелу Бакарес, были спасены.

Участники расследования MAIB, которые проанализировали устойчивость яхты, вероятные местные погодные условия в то время и их влияние на яхту, заказали исследование устойчивости Bayesian, проведенное Отделом морских технологий и промышленной аэродинамики Вольфсона Саутгемптонского университета.

Исследователи построили модель устойчивости яхты, “которая воспроизвела информацию, содержащуюся в утвержденном информационном буклете по устойчивости”, - говорится в отчете, и впоследствии была скорректирована таким образом, чтобы воспроизвести условия в ночь, когда судно затонуло, при движении в моторизованном состоянии и с поднятым центропланом.

В отчете говорится, что быстро прошедшая мезоциклоническая гроза вызвала кратковременные порывы ветра ураганной силы, которые менее чем за 15 секунд развернули Bayesian на 90 градусов, что привело к опрокидыванию.

“Как только яхта накренилась более чем на 70 градусов, ситуация стала необратимой”, - говорится в отчете.

Саймон Грейвс, исследователь MAIB, рассказал The Press Association: “Ветер опрокидывает судно, а затем остойчивость судна пытается вернуть его на прежнее положение. И наши исследования показали, что они показывают, что система Bayesian, возможно, была уязвима к сильным ветрам и что эти ветры, вероятно, были заметны во время аварии”.

Следователи заявили, что “внутри ”Bayesian" не было никаких признаков затопления, пока вода не перелилась через поручни правого борта и через несколько секунд не проникла во внутренние помещения по лестничным клеткам".

MAIB заявила, что ее отчет основан на “ограниченном количестве проверенных доказательств”, поскольку уголовное расследование итальянских властей ограничило доступ к месту крушения и другим вещественным доказательствам.

Дальнейшие подробности, такие как “пути эвакуации”, будут включены в окончательный отчет, как только MAIB получит доступ к судну.

Полный отчет о расследовании будет опубликован не ранее чем через 12 месяцев.

В настоящее время затонувшее судно находится на глубине 50 метров в заливе Портичелло. Восстановительные работы по подъему "Bayesian", которые начались в начале мая, были приостановлены после того, как во время подводных работ погиб голландский дайвер. Подготовительные работы на месте для возобновления восстановительных работ должны начаться в четверг.