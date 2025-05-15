ФСБ выявила более 50 администраторов террористических каналов в Telegram

Сотрудники силовых структур выявили 57 администраторов каналов и чатов в мессенджере Telegram, которые распространяли террористическую идеологию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Всего мероприятия по недопущению распространения идеологии насилия и массовых расправ среди молодежи прошли в 81 регионе страны.

В рамках этой работы сотрудники ведомства задержали шесть человек. Предварительно, они причастных к подготовке нападений на образовательные учреждения в Москве и Тюмени, а также насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.