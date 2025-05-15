ФСБ задержала готовивших нападения на школы в Москве и Тюмени

Силовики задержали шесть человек, готовивших, в том числе, вооруженные нападения на образовательные учреждения в Москве и Тюмени. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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Также задержанные подозреваются в планировании насильственных акций в Кемерово, Ростове-на-Дону и Йошкар-Оле.

Отмечается, что у задержанных нашли компоненты для самодельных бомб и зажигательных устройств, холодное оружие, планы нападений, символику и пропагандистские материалы неонацистских и террористических организаций.

Задержания проведены совместно с полицией, СК и Росгвардией в рамках мероприятий против распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида в 81 регионе.

На опубликованных оперативных видео демонстрируется найденная у задержанных запрещенная литература, патроны, пистолеты и автоматы.