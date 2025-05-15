ФСБ задержала двух севастопольцев за подготовку терактов

Два жителя Севастополя стали фигурантами уголовных дел по обвинению в государственной измене и подготовке терактов против Вооружённых сил России, передает ТАСС.

Как сообщили в управлении ФСБ по Крыму и Севастополю, оба мужчины подозреваются в сборе секретной информации и подготовке диверсионных актов по заданию Службы безопасности Украины.

«УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждены уголовные дела в отношении двух жителей Севастополя, которые подозреваются в государственной измене», – говорится в официальном сообщении.

Один из подозреваемых, 53-летний местный житель, был завербован через мессенджер Telegram и по заданиям СБУ изъял из тайника мобильный телефон для связи с украинскими агентами. Он собирал и намеревался передать данные о дислокации российской военной техники в Севастополе с целью корректировки ударов по этим объектам.

Второй задержанный, 51-летний севастополец, осуществлял сбор и передачу сведений о военных объектах города для дальнейшего использования при нанесении ракетных ударов. Кроме того, у него дома нашли более одного килограмма взрывчатки, электродетонатор и радиоуправляемое устройство для изготовления самодельной бомбы.

Расследование ведется по ст/275 УК РФ – государственная измена. Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Молдавии по подозрению в подготовке теракта. Киев пообещал задержанному в России пистолет для совершения убийства. В Госдуме заявили, что Молдавия превращается в полигон для украинских спецслужб.