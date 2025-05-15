Главу Минпромторга Новосибирской области арестовали на два месяца

Главу Минпромторга Новосибирской области Гончарова арестовали на два месяца
Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца министра промышленности и торговли региона Андрея Гончарова, обвиняемого в превышении должностных полномочий.
«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 июля», — передаёт ТАСС слова судьи Натальи Латыповой.
13 мая Андрея Гончарова задержали на 48 часов.
В отношении министра промышленности и торговли Новосибирской области возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.