Украинский актер и участник КВН Максим Нелипа погиб в зоне СВО

Известный украинский актер и бывший капитан команды КВН «Ковбои Политеха» Максим Нелипа погиб во время выполнения боевого задания в зоне специальной военной операции.

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Об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на его супругу. Инцидент произошел 12 мая, но точное место и обстоятельства гибели пока уточняются.

Нелипа добровольно вступил в ряды ВСУ в марте 2022 года. До войны актер был популярен как участник шоу «Дизель шоу» и КВН.

Он стал одним из нескольких украинских медийных лиц, погибших в ходе конфликта. Ранее сообщалось о гибели комика Дмитрия Скрипника и пропагандистки Елены Савельевой.

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